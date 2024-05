Broń o wartości 1,13 mld euro dla Ukrainy. Czołgi Leopard 2 i nie tylko

W ramach pakietu wsparcia do Ukrainy ma trafić 19 czołgów Leopard 2A4 , 12 pocisków do systemu Patriot oraz duża ilość innego sprzętu. Mowa tutaj np. o amunicji artyleryjskiej i moździerzowej produkowanej przez zakłady Expal, ręcznej broni przeciwpancernej produkowanej przez firmę Instalaza czy systemach walki elektronicznej, komunikacji i dowodzenia opracowanych przez m.in. przedsiębiorstwo Indra

Jest to kolejny duży pakiet po dostawach systemów przeciwlotniczych Aspide 2000 , zmodernizowanych systemów MIM-23 Hawk oraz partii czołgów Leopard 2A4 .

Czołgi Leopard 2A4 to przykład europejskiej myśli pancernej z lat 80. XX wieku, które przez wiele lat były najpopularniejszym modelem czołgu Leopard 2. Były to pierwsze europejskie czołgi trzeciej generacji wyróżniające się zaawansowanym, wielowarstwowym pancerzem, w skład którego wchodziły stal, kompozyty i materiały ceramiczne. Ponadto maszyny te były wyposażone w system stabilizacji armaty oraz nowoczesny system kierowania ogniem, umożliwiający szybkie wykrycie i zniszczenie celu nawet podczas ruchu.

Warto jednak zaznaczyć, że ten wariant mimo iż istotnie odstaje od osiągów nowszych wersji czołgów Leopard 2A5 i A6 to jego armata kalibru 120 mm o długości 44 kalibrów oraz system kierowania ogniem EMES 15 z termowizją umożliwiają, przy użyciu odpowiedniej amunicji wciąż nadają się do eliminacji nawet najnowszych rosyjskich maszyn oraz znacząco przewyższają masowo reanimowane przez Rosjan relikty z czasów ZSRR .

Mimo to Ukraińcy starają się wzmacniać pancerz czołgów m.in. poprzez zastosowanie kostek pancerza reaktywnego Kontakt 1 , ale nawet w przypadku jego przebicia załoga ma dużo większą szansę na przetrwanie trafienia w porównaniu do maszyn poradzieckich.

Z kolei w przypadku sprzętu produkowanego przez m.in. firmę Instalaza najpewniej mowa o większej liczbie widzianych już w Ukrainie granatników przeciwpancernych C90 . Są to lekkie granatniki o masie 5,2 - 5,6 kg występujące w paru wariantach. W przypadku wersji C90-CR-RB możliwe jest przepalenie około 500 mm stali pancernej z odległości około 350 metrów, a wariant C90-CR-AM z dwufunkcyjną głowicą bojową może przepalić 220 mm stali bądź zasypać cel gradem odłamków.

Ciekawostką jest też możliwość zdalnego odpalenia co zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Drugim rodzajem broni mogą być także m.in. już dostarczane Ukrainie pociski moździerzowe kal. 120 mm o zasięgu do 8 km. Są to pociski o masie około 13-16 kg i zawierające 2-4 kg trotylu otoczonego odlewaną stalową skorupą generującą przy uderzeniu masę odłamków.