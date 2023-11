"Rzeka amunicji" dla Ukrainy. Niemcy zamówiły 100 tys. pocisków

Jest to część pakietu pomocowego o wartości 400 mln euro i warto zaznaczyć, że dostawy pocisków będą rozłożone w czasie na dwa lata. Pierwsza partia ma trafić do odbiorcy w bardzo krótkim terminie, ale dwuletni czas wskazuje, że możliwości produkcyjne Rheinmetalla w przypadku pocisków moździerzowych kal. 120 mm to około 4 tys. sztuk miesięcznie.