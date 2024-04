Sąsiad Polski się zbroi. Chce współprodukować czołgi Leopard 2

Jak podają Czesi Niemcy mają być bardzo zainteresowani ich potencjałem produkcyjnym i remontowym wykorzystywanym m.in. do remontu i modernizacji ukraińskich czołgów T-64 . Dzieje się tak ponieważ obecnie niemieckie możliwości produkcyjne czołgów Leopard 2 to trzy lub cztery sztuki miesięcznie, a kolejka chętnych na nie się wydłuża .

Rozwinięty przez Rafael Advanced Defense Systems, system Trophy wykorzystuje w tym celu radary umieszczone na wieży czołgu do wykrywania zagrożeń oraz zapewniania danych dotyczących np. ich prędkości niezbędnych do kalkulacji której wyrzutni kontrpocisków użyć. Te wykorzystują głowice kinetyczne formowane wybuchowo do zniszczenia obiektu w bezpiecznej odległości od pancerza.

Integracja z systemem Trophy jest kluczowa, zważywszy na to, że czołgi są najlepiej opancerzone od frontu, podczas gdy ich boki, tył i góra są mniej odporne . Atakujący jak można to zobaczyć na wielu nagraniach z Ukrainy bądź Strefy Gazy starają się celować w te słabsze obszary, wykorzystując ręczne systemy przeciwpancerne i drony .

Ponadto czołg Leopard 2A8 otrzymał nową optoelektronikę, nowoczesne systemy łączności, wzmocniony strop wieży, co zwiększa ochronę przed amunicją kasetową i burty kadłuba. To wszystko spowodowało wzrost masy niemal 70 ton co wymusiło też zwiększenie mocy silnika z 1500 KM do 1600 KM aby zachować pożądany poziom mobilności w terenie.