Rosjanie w Moskwie. Pastwią się nad biednym "niemieckim kotem"

Rosjanom najprawdopodobniej nie spodobała się "dumnie" odstająca w górę lufa, którą zdecydowali się zgiąć za pomocą dźwigu i palety zawierającej kilka ton ładunku. Wszystko to aby najpewniej L eopard 2A6 podczas parady wyglądał bardziej "upokarzająco".

Zachowanie Rosjan ma wyłącznie cel propagandowy oraz najpewniej doprowadziło do nieodwracalnych uszkodzeń mechanizmu elewacji armaty w wieży. To może się później Rosjanom przysłowiową czkawką, ponieważ biorąc pod uwagę czas zdobycia Leoparda 2A6 ten mógł jeszcze nie trafić na testy do rosyjskiego przemysłu.