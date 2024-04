Więcej Leopardów 2 dla Ukrainy. Pochodzą z nieoczywistego źródła

Ukraina ciągle potrzebuje nowych czołgów Leopard 2, ponieważ pewna ich liczba została zniszczona lub przejęta przez Rosjan. Teraz okazuje się, że uzupełnienie strat będzie pochodzić z nieoczywistego kierunku jakim jest Hiszpania. Przedstawiamy co i kiedy trafi do Ukrainy.

Czołgi Leopard 2 z Hiszpanii po przejściu remontu miałyby trafić do Ukrainy pod koniec czerwca 2024 r. wraz z małą partią pocisków rakietowych do systemu Patriot. Byłby to kolejny duży pakiet wparcia dla Ukrainy do dostawach m.in. amunicji artyleryjskiej czołach Leopard 2 czy baterii systemów przeciwlotniczych Aspide 2000 i zmodernizowanych systemach MIM-23 Hawk

10 sztuk czołgów Leopard 2 pozwoli uzupełnić część bezpowrotnie utraconych przynajmniej 17 czołgów Leopard 2 (potwierdzone zdjęciami egzemplarze oznaczone jako zniszczone według listy prowadzonej przez portal Oryxspioenkop).

Czołgi Leopard 2 z Hiszpanii - przez lata czekały w magazynach na zainteresowanie

Hiszpania jest w posiadaniu około 50 czołgów Leopard 2A4, które były zamknięte w magazynach. Swego czasu interesowało się nimi sporo państw chcących zwiększyć posiadanie czołgów Leopard 2, ale hiszpańskie maszyny były w złym stanie technicznym i ich doprowadzenie do użytku byłoby bardzo kosztowne.

Jednakże po decyzji dostarczenia czołgów Leopard 2 do Ukrainy i problemach z pozyskaniem szwajcarskich maszyn hiszpańskie sztuki zyskały zainteresowanie państw Zachodu. Wygląda, że ktoś zdecydował się opłacić ich remont i wysłać do Ukrainy i jest to już kolejna partia Leopardów 2.

Są to też wersje Leopard 2A4, a więc reprezentujące poziom europejskiej technologii pancernej lat 80. XX wieku. Był to pierwszy masowo produkowany zachodni czołg 3. generacji wyróżniający się zaawansowaną konstrukcją obejmującą wielowarstwowy pancerz składający się ze stali, kompozytów i ceramiki. Czołg ten dysponował także stabilizowaną armatą oraz zaawansowanym systemem kierowania ogniem, co pozwalało na szybkie i celne strzelanie nawet w trakcie ruchu.

To wszystko przy zachowaniu wysokiego komfortu i bezpieczeństwa załogi co było przeciwieństwem wzorców projektowych stosowanych w ZSRR. Dzięki temu załoga Leoparda 2 miała szansę na przeżycie w przypadku przebicia pancerza czy pożaru magazynu amunicyjnego.

Chociaż pancerz Leoparda 2A4 nie jest równie nowoczesny jak w późniejszych modelach A5 czy A6, to nadal zapewnia wysoką ochronę, szczególnie przeciwko starszym modelom czołgów rosyjskich z czasów ZSRR. Dzięki swojej 120-milimetrowej armacie o długości 44 kalibrów oraz systemowi kierowania ogniem EMES 15 z celownikiem termowizyjnym Leopard 2A4 może wciąż efektywnie radzić sobie nawet z najnowszymi rosyjskimi czołgami, pod warunkiem użycia odpowiedniej amunicji.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski