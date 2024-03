Więcej Leopardów z Hiszpanii. Na ich dostawy czekają Ukraińcy

Forbes przypomina z kolei, że według danych z 2022 r. hiszpańska armia na papierze posiadała 327 czołgów. Było to 108 Leopard 2A4, które nabyła z niemieckich nadwyżek zapasów w 1998 r. oraz 219 Leopard 2E, które hiszpańska firma Santa Barbara Sistemas produkowała na podstawie licencji od 2002 r. Czołgi Leopard 2A4 nie są już aktywne. Maszyny trafiły do wspomnianych magazynów w Casetas.

Jeśli dostawy zostaną zrealizowane, Ukraina będzie posiadała 30 czołgów Leopard 2A4 od Hiszpanii i łącznie 74 czołgi tego typu od zachodnich sojuszników. Frobes zwrócił jednak uwagę, że zdaniem ekspertów tzw. białego wywiadu, prowadzących bloga Oryx 33 Brygada Zmechanizowana, do której przydzielono 40 Leopardów, straciła co najmniej 8 takich czołgów, a kolejne 10 zostało uszkodzonych i przynajmniej tymczasowo porzuconych.

To, co wyróżniało czołgi Leopard 2A4 na tle poprzednich wersji, to przede wszystkim wykorzystanie cyfrowego systemu kierowania ogniem. Pozwalał on na wykorzystanie i obsługę nowych rodzajów amunicji. Istotną modyfikacją było również zastosowanie ulepszonego pancerza z warstwami tytanu i wolframu. Czołg napędzany jest 47-litrowym, 12-cylindowym silnikiem diesla o mocy 1500 KM. Jego głównym uzbrojeniem jest 120-mm gładkolufowa armata Rheinmetall Rh-120.