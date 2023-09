Nieocenione wsparcie dla Ukrainy. Oto co dostarczy Hiszpania

Najnowszy pakiet mówi o dostawach transporterów opancerzonych, a tymi najpewniej będzie więcej M113, których Hiszpania miała na stanie kilkaset sztuk. Ponadto jest mowa to dostawach pocisków rakietowych do dostarczonych systemów przeciwlotniczych. Są one krytyczną potrzebą ze względu na rosyjskie ataki pocisków manewrujących i dronów mających zmusić Ukrainę do wystrzelania swojego zapasu pocisków.