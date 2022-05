Ukraińcy zlikwidowali rosyjskich żołnierzy. Ci mieli natowskie uzbrojenie

Karabinki AK-12 nie są jeszcze powszechne wśród rosyjskich żołnierzy, a AS Wał to wysoce specjalistyczny karabinek na bardzo nietuzinkowy nabój kal. 9x39 mm przyjęty do uzbrojenia w 1988 roku tylko wśród jednostek specjalnych. Karabinek ten dzięki zintegrowanemu tłumikowi dźwięku i wspomnianej amunicji, idealne nadaje się do skrytego eliminowania żołnierzy przeciwnika. Niestety AS Wał ma mocno ograniczony zasięg do maksymalnie 400 m, przez co użytkownik musi mieć też drugi karabinek na wypadek klasycznej strzelaniny.