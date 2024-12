Brawurowy rajd ukraińskiego czołgu. Strzelał do Rosjan z parudziesięciu metrów

Poniżej widać jak ukraiński czołg należący do 63 Brygady Zmechanizowanej strzela do rosyjskich pozycji w linii drzew, a niektóre strzały są oddawane na dystansie kilkudziesięciu metrów. Konkretny czołg jest nieznany, ale wcześniej 63. Brygada miała na stanie zmodernizowane w Czechach czołgi T-72EA, czyli wariant dysponujący ulepszonym systemem kierowania ogniem z termowizją podobnie jak ma to miejsce w polskich T-72M1R.