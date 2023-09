Nowy sojusz wojskowy w Europie. Jest w nim sąsiad Polski

- W szczególności będą to dostawy czołgów, haubic, broni strzeleckiej, bojowych wozów piechoty, systemów obrony powietrznej i walki elektronicznej oraz amunicji od firm z naszego przemysłu obronnego - powiedział czeski wiceminister Daniel Blažkovec.

Nie będzie to pierwsza dostawa czeskich czołgów do Ukrainy. Wcześniej w ramach wspólnego projektu ze Stanami Zjednoczonymi i Holandią udało się przekazać Ukrainie 45 egzemplarzy T-72EA.

T-72EA to wersja eksportowa radzieckiego czołgu T-72M1 zmodernizowanego przez czeską firmę Excalibur Army na potrzeby tamtejszych sił zbrojnych. Skupiła się ona głównie na poprawie systemów służących do komunikacji oraz noktowizji i dalmierzu laserowym. Zdecydowała się też na usprawnienie jednostki napędowej, moc silnika została zwiększona z 780 KM do 840 KM.