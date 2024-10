Klamka zapadła. Sąsiad Polski kupi dziesiątki czołgów Leopard 2

Ze względu na brak starszych wersji czołgów Leopard 2 jako bazy do przebudowy to nowe warianty Leopard 2A8 są produkowane od zera. Są one szczytowym punktem ewolucji rodziny Leopard 2, nie licząc bardzo interesujących prototypów czołgów przyszłości, których produkcja mogłaby ruszyć dopiero za co najmniej dekadę.