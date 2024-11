Brawurowa szarża ukraińskiego czołgu T‑72. Przetrwał trafienie zabójczego drona Rosjan

Stanowią one dość skuteczną barierę przed jednogłowicowymi dronami lub nawet tandemowymi jeśli później na właściwym pancerzu wieży są kostki pancerza reaktywnego . Czołg po trafieniu, które nie okazało się szkodliwe, szybko zdecydował się zawrócić. Warto też zaznaczyć, że nie jest to T-64BW tylko jakiś wariant T-72 ze względu na umieszczenie wydechu z boku, a nie z tyłu.

Wprowadzone do służby w 1973 roku czołgi T-72 były uproszczoną w produkcji wersją rewolucyjnego czołgu T-64. 50 lat temu wyprzedzały zaawansowaniem wszytko, co miał Zachód, ale od tego czasu wiele się zmieniło i nawet jego najgłębsze modernizacje w postaci wariantu T-90M nijak się mają do najnowszych czołgów M1A2 Abrams czy Leopard 2.