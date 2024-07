Brawurowa szarża ukraińskiego czołgu T‑64BW. Rosjanie uciekli w popłochu

Czołgi T-64, które powstały w latach 60. XX wieku, były rewolucyjnym osiągnięciem, jednak, jak zauważył dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, były one zbyt skomplikowane do produkcji i obsługi w ZSRR. W rezultacie stworzono prostszy w produkcji i obsłudze T-72. Warto wspomnieć, że czołgi T-64 do upadku ZSRR nie były eksportowane, a w latach 80. XX wieku przeszły modernizację do standardu T-64BW.