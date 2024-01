Bombowiec B‑21 Raider już w produkcji. Technologię stealth opracowali Rosjanie

To wysoce autonomiczne bezzałogowce takie jak Kratos XQ-58 Valkyrie czy eksperymentalny General Dynamics X-62 VISTA (F-16 służący do testowania różnych modeli AI kontrolującej lot). Ze względu na planowaną rolę maszyny te są określane mianem "lojalnych skrzydłowych" ( Loyal Wingman ).

Uzyskane przez Ufimcewa wnioski można sprowadzić do rozbicia bryły samolotu na znaczną liczbę ustawionych pod różnym kątem, niewielkich, trójkątnych powierzchni, co miało zminimalizować powierzchnię radarowego odbicia.

To właśnie na podstawie tych prac powstał najpierw Have Blue, rozwinięty następnie do konstrukcji znanej pod nazwą F-117. Z tych samych rozwiązań – mimo odmiennego wyglądu – czerpią także kolejne generacje amerykańskich, trudnowykrywalnych bombowców, czyli B-2 Spirit i wchodzący właśnie do produkcji B-21 Raider.