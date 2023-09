"Płomień Zachodu". Anduril Industries buduje broń na wojnę przyszłości

Jest rok 2010. 18-letni Palmer Luckey nie chodził do szkoły (w domu uczyła go mama), ale w garażu rodzinnego domu potrafi z lutownicą w ręce wyczarować prawdziwe cuda. Mimo młodego wieku naprawia smartfony i domową elektronikę, zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczając na sprzęt do wirtualnej rzeczywistości .

Kupuje komercyjne gogle, ale także sprzęt wojskowy. Sprawdza wszystko, co jest na rynku i dochodzi do wniosku, że – jeśli chce mieć porządne gogle VR – musi zbudować je sobie sam.

Jest rok 2023. 7 września na profilu Anduril Industries w serwisie X pojawia się krótka informacja. Firma prezentuje Fury - autonomiczny, latający bezzałogowiec zdolny do manewrowania z przeciążeniami 9G (to wartość osiągana przez najbardziej zaawansowane maszyny bojowe świata ) i wykonywania misji bojowych. Twórcy podkreślają jego przewagi nad F-35.

Nie jest to jedyne nawiązanie do fantastycznej mitologii w technologicznym świecie. Firmy i fundusze inwestycyjne takie jak Palantir Technologies, Mithril Capital Management, Valar Ventures, Rivendell One czy Lembass Capital wprost odwołują się do tolkienowskiego uniwersum.