B-21 Raider ujawniony. Bombowiec stealth to pierwsza taka maszyna w XXI wieku

Twórcy B-21 Raider podkreślają, że zastosowane w nim rozwiązania pozwalają na nazwanie go samolotem szóstej generacji . Warto pamiętać, że jest to wyłącznie marketingowe określenie – nawiązuje ono do umownych generacji, jakimi określa się myśliwskie samoloty odrzutowe.

B-21 Raider to supernowoczesny bombowiec, a zarazem maszyna mocno nawiązująca do przeszłości. Odnosi się do niej sama, wyłoniona w konkursie, nazwa. "B" to, zgodnie z amerykańską nomenklatura, oznaczenie maszyny bombowej. 21 nawiązuje do pierwszego bombowca XXI wieku, a "Raider" to wyłoniona w plebiscycie nazwa, odnosząca się do słynnej operacji lotniczej z czasów II wojny światowej.