B-21 Raider. Ponad setka bombowców będzie czekać w gotowości

B-21 Raider, czyli bombowiec, który w przyszłości stanie się jednym z trzonów amerykańskiej triady nuklearnej (obok okrętów podwodnych i międzykontynentalnych rakiet balistycznych), po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w grudniu 2022 r. Był to ważny moment, ponieważ Stany Zjednoczone po raz pierwszy od ok. 30 lat pokazały nowy bombowiec. Wstępne plany zakładały, że B-21 Raider zostanie oblatany również w 2022 r., ale termin ten został przesunięty na koniec 2023 r.

Ostatecznie B-21 Raider odbył dziewiczy lot 10 listopada 2023 r. Jak podkreślał wówczas serwis The War Zone zajmujący się tematyką militarną, jest to jedno z najbardziej znaczących osiągnięć w dziedzinie lotnictwa ostatnich lat. Amerykanie planują zastąpić B-21 Raider starzejącą się flotę bombowców B-1 Lancer i B-2 Spirit.

Amerykanie planują zakup ponad 100 bombowców B-21. Według Air Data News, cena każdego egzemplarza wyniesie ok. 692 miliony dolarów, co oprócz maszyny uwzględnia też szkolenie załogi, części zamienne oraz sprzęt pomocniczy. Serwis wyjaśnia jednak: "to wygórowana kwota, ale stanowi tylko ułamek wartości B-2, najdroższego samolotu w historii, którego wyceniono na ok. 2 miliardy dolarów za samolot". Oczekuje się, że pierwsze egzemplarze B-21 rozpoczną służbę w 2027 r.