F-117A Nighthawk ciągle lata. Wycofano go w 2008 roku, ale jest niezastąpiony

Aktualnym użytkownikiem F-117 jest baza doświadczalna AFTC (Air Force Test Center), a warunki upublicznionego przetargu zakładają, że Nighthawki pozostaną w użytku co najmniej do 2034 roku.

Co więcej, w ostatnich latach formalnie wycofane z użytku samoloty miały brać udział także w misjach bojowych, wykonywanych nad Syrią i Irakiem. Jak utrzymuje cytowana przez serwis Milmag rzeczniczka USAF, Ann Stefanek, obecnie amerykańskie lotnictwo ma do dyspozycji około 45 samolotów F-117A. 10 z nich zatwierdzono do przekazania różnym muzeom, a pozostałe egzemplarze nie są przewidziane do udziału w misjach bojowych.