B‑21 Raider odbył kolejny lot. Bombowiec przyszłości USA znowu w powietrzu

Bombowiec dostrzegli obserwatorzy internetowych stron śledzących loty. Informacja o locie została potwierdzona przez Siły Powietrzne USA. Serwis Defense News zwrócił się do rzeczniczki Sił Powietrznych USA - Ann Stefanek z pytaniem, ile do tej pory lotów B-21 Raider miało miejsce. Stefanek odmówiła jednak podania konkretnej liczby ze względu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

Bombowiec po raz pierwszy ujrzał światło 3 grudnia 2022 r. podczas oficjalnej ceremonii w zakładzie Northrop Grumman, znanym jako "Plant 42", w Palmdale, w Kalifornii. W tym samym miejscu odbyła się prezentacja bombowca B-2 Spirit w 1988 r. Nazwa B-21 nie jest przypadkowa. Liczba 21 oznacza XXI wiek, a "Raider" jest nawiązaniem do ataku bombowego na Tokio, który wykonano podczas II wojny światowej - 18 kwietnia 1942. Atak nazywany "Rajdem Doolittle’a" (ang. Doolittle Raid) został przeprowadzony przez zespół podpułkownika Jimmy’ego Doolittle’a i zmusił Japończyków do wycofania się. Podniósł też morale wśród Amerykanów i sojuszników USA.

Jak już informowaliśmy, na razie niewiele wiadomo o specyfice samej maszyny, opracowanej przez koncern Northrop Grumman i jej możliwościach. Pewne jest natomiast to, że B-21 Raider, to rozwiązanie wykonane w technologii stealth i układzie latającego skrzydła. Jego rola nie będzie sprowadzała się jedynie do misji bombowych. Maszyna ma służyć również do prowadzenia rozpoznania, walki radioelektronicznej, czy zarządzania polem walki.