Rolniczy dron w Ukrainie. Producent nie przewidział tego zastosowania

Wojna w Ukrainie pokazała, że często to właśnie amatorskie rozwiązania są najbardziej skuteczne. Dowodem tego są m.in. częste ataki dronami FPV, do których żołnierze dołączają niewielkie ładunki wybuchowe i z bezpiecznej odległości atakują przeciwnika.

Teraz do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające kolejną amatorską konstrukcję Ukraińców – i w tym przypadku jest to dron, jednak o wiele większy od niewielkich bezzałogowców FPV. DJI Agras T30 został wyposażony w ciężki sprzęt – karabin maszynowy oraz granatnik przeciwko opancerzonym jednostkom.

Niebywałe zastosowanie drona rolniczego

Widoczny na zdjęciu z Ukrainy dron to DJI Agras T30. Koszt podobnego bezzałogowca to ok. 50 tys. zł i generalnie rzecz ujmując jest to jeden z popularniejszych dronów tego typu. Agras T30 to przemysłowe narzędzie, którego głównym zastosowaniem jest pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W podstawowym wariancie T30 przenosi 30-litrowy zbiornik na płyny i może rozpylać je na odległość do 9 m.

Bardzo duża ładowność to nie jedyna zaleta, którą w tym dronie docenili Ukraińcy. Agras T30 ma zasięg ok. 4 km, a do tego dysponuje podwójną kamerą FPV zapewniającą wizję z przodu i z tyłu maszyny. Bezzałogowiec od DJI okazał się więc wystarczająco wydajną konstrukcją, aby zamontować na niej karabin maszynowy i wyrzutnię granatów.

Armia obrońców wykorzystała w Agras T30 popularny karabin maszynowy PKM 7,62 mm o szybkostrzelności do 800 strz./min. Zasięg celowania tej broni przekracza z kolei 1,5 km, a jej waga wynosi ok. 8,5 km. Kolejna z widocznych na dronie broni to ręczny granatnik przeciwpancerny Bullspike-AT produkcji bułgarskiej (VMZ EAD).

Maksymalny zasięg tej wyrzutni ma wynosić ok. 350 m, natomiast penetracja pancerza to 400 mm. Całkowita masa wyrzutni z przygotowanym do ostrzału nabojem PG-22 to z kolei ok. 3,5 kg i po użyciu niezbędne jest ręczne załadowanie nowej amunicji. Zgodnie ze specyfikacją producenta, Bullspike-AT jest przeznaczony do niszczenia nie tylko lekko opancerzonych pojazdów, ale też czołgów, dział samobieżnych i piechoty wroga.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski