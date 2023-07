Ponad 1,5 tys. dronów zmierza na front. Ich przeznaczenie jest jedno

Na liście znajdują się więc zarówno rozwiązania typowo dedykowane armii, jak i drony komercyjne, które Ukraińcy skutecznie przerabiają zgodnie z aktualnymi potrzebami, np. dodając do nich ładunki wybuchowe. Na szczególną uwagę zasługuje polskie systemy amunicji krążącej Warmate 3.0, a także polskie bezzałogowe systemy powietrzne Fly Eye 3.0. Bojowy, bezzałogowy statek powietrzny WB Electronics Warmate można najprościej przedstawić jako dron kamikadze. Ten lekki sprzęt (gotowy do ataku waży 6 kg, ma długość metra, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 1,6 m) łączy w sobie możliwości rozpoznania i zniszczenia celu. Umożliwia mu to głowica, która jest dostępna w trzech wariantach odłamkowo-burzącym, kumulacyjnym i rozpoznawczym.

Co ciekawe, Warmate z głowicą bojową nie musi zostać zniszczony. Jak pisał już Łukasz Michalik: "jeżeli operator nie odnajdzie celu, może zdalnie zniszczyć urządzenie, albo zabezpieczyć głowicę przed wybuchem, po czym wylądować dronem, który może zostać użyty kolejny raz". Drony Fly Eye to również produkt stworzony przez WB Electronics. Ich dużą zaletą jest to, że do wystrzelenia bezzałogowca nie potrzeba dodatkowych urządzeń, a jego przygotowanie do startu zajmuje mniej niż 10 minut. Drony można więc tak naprawdę uruchomić dosłownie wszędzie i wystrzelić "z ręki" operatora, aby pełniły swoją rolę. Pomagają w tym niewielkie rozmiary drona. Ma on rozpiętość skrzydeł 3,6 m, długość 1,8 m i masę 12 kg. Zasięg operacyjny bezzałogowca wynosi 50 km, a prędkość lotu 120 km/h, co pozwala na szybkie skierowanie urządzenia do wybranego miejsca obserwacji.