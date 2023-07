Atomowy moździerz zniszczony. Pokonała go zabawka z Chin z dodatkiem

Na poniższym nagraniu widzimy jak Rosjanie prowadzą ostrzał do jakiś celów ukraińskich, po czym uciekają jak widzą nadlatującego ukraińskiego drona "kamikadze". Ten uderzył w moździerz 2S4 Tulipan, a eksplozja bombletu wystarczyła, aby zapalić ładunki prochowe prowadząc do zniszczenia tego starego, aczkolwiek mającego swoje plusy systemu artyleryjskiego.

Ukraińcy masowo wykorzystują komercyjne drony z Chin, do których często nawet za pomocą trytytek są podczepiane bomblety przeciwpiechotne lub przeciwpancerne z amunicji kasetowej lub nawet granaty przeciwpancerne z granatników RPG-7. Takie drony dysponują zazwyczaj zasięgiem do 1 km (może być jednak więcej w zależności od relacji bateria — ładunek wybuchowy) i pozwalają na użycie broni, której wykorzystanie w normalny sposób naraża użytkownika na ogromne niebezpieczeństwo.

Warto jednak zaznaczyć, że takie komercyjne drony potrzebują do działania sygnału GPS, a ten jest przez Rosjan zakłucany jeśli w regionie są rozlokowane systemy walki elektronicznej takie jak Siłok-01 lub R-330Ż Żytiel.

2S4 Tulipan — największy moździerz świata w służbie

Jest to najcięższy będący w służbie moździerz świata o kalibrze 240 mm zdolny do ostrzeliwania celów odległych o nawet 18 km. Jest to w zasadzie modyfikacja drugowojennego moździerza oblężniczego M240, który został osadzony na podwoziu armatohaubicy 2S3 Akacja. Ten potwór wszedł do służby w latach 70. XX wieku i od tego czasu wyprodukowano ich kilkaset egzemplarzy.

Warto jednak zaznaczyć, że oficjalnie rosyjska armia podczas rozpoczęcia wojny miała na stanie tylko osiem zmodernizowanych sztuk, ale z czasem straty w artylerii były uzupełniane reaktywowanymi z radzieckich składów Tulipanami.

Te co prawda w dzisiejszych czasach są bardzo wrażliwe na ostrzał, ponieważ nie są zdolne do szybkiego opuszczenia stanowiska ogniowego i charakteryzują się niską szybkostrzelnością wynoszącą do 1 strzału na minutę. Powodem jest zastosowanie ogromnych pocisków o masie od 130 kg do 228 kg dysponujących co prawda małym zasięgiem jak na dzisiejszą artylerię, ale za to ogromną siłą rażenia.

Moździerz potrafi je miotać na dystans do 10 km w przypadku podstawowego pocisku 53-F-864 zawierającego aż 32 kg trotylu bądź na dystans do 18 km w przypadku pocisku 3WF2 wyposażonego w dopalacz rakietowy. Co ciekawe moździerz dysponuje nawet amunicją precyzyjną w postaci pocisków 1K113 Smielczak naprowadzających się na cel na odbite światło lasera, o których pisał Łukasz Michalik. W przeszłości istniały do tego moździerza nawet pociski zawierające głowicę jądrową o mocy 2 kT.

Rosjanie wykorzystują te systemy właśnie ze względu na ogromną siłę rażenia, ale ograniczony zasięg sprawia, że zagrożeniem dla nich nie jest tylko ukraińska artyleria, ale nawet komercyjne drony latające.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski