Atomowy moździerz zniszczony. Polski Krab nie dał mu szans

Historia najpotężniejszego elementu bukietu broni Putina sięga początku lat 70. ubiegłego wieku. 2S4 Tulipan kal. 240 mm był bowiem produkowany w latach 1971-1989 i w tym okresie powstały 588 egzemplarze. To uniwersalna maszyna ze względu na obsługę kilku typów amunicji .

Poza tymi standardowymi pociskami Rosjanie przystosowali moździerz do obsługi pocisków jądrowych, ale też opracowanej w latach 80. amunicji kierowanej 1K113 Smielczak o zasięgu ok. 10 km i wykorzystującej do naprowadzania odbite światła lasera.