Moździerz 2S4 Tulipan. Rosjanie użyli niszczyciela miast z amunicją naprowadzaną laserem

Dzięki temu gotowy do strzału moździerz opiera się nie na podwoziu, ale – poprzez zewnętrzną płytę oporową – na gruncie poza pojazdem, podobnie jak moździerze holowane . Pozwoliło to uprościć konstrukcję i rozwiązać poważny problem, jakim był odrzut broni, szacowany na 400 ton.

Ciekawą możliwością jest wskazanie celu już po wystrzeleniu pocisku – ma to na celu skrócenie czasu od podświetlenia go laserem do czasu upadku pocisku, co ogranicza czas na przeciwdziałanie, zmianę pozycji czy ukrycie się.