Armia Rumunii. Będzie mieć więcej F-35 niż Polska

Rumunia produkuje także – we współpracy z amerykańskim koncernem General Dynamics European Land Systems (GDELS) – kołowe transportery opancerzone Piranha V. Co ciekawe, to właśnie Bukareszt oferuje transportery Piranha (to produkt szwajcarskiej firmy Mowag, należącej do amerykańskiego koncernu GDELS) w przetargu dla armii Słowenii, gdzie będą konkurować m.in. z polskim Rosomakiem XP.