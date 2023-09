Chcą kupić następcę Leoparda 2. Nie będzie to Ukraina

Produkowany przez Rheinmetall czołg KF51 to efekt prac nad zupełnie nową konstrukcją, która ma pełnić rolę głównego czołgu bojowego. Nowy Panther waży ok. 59 t i jest napędzany przez silnik MTU MB 873 Ka-501 generujący moc 1103 kW przy 2600 obr./min.

Głównym elementem uzbrojenia w najnowszej konstrukcji z Niemiec jest armata Rh-130 kal. 130 mm o długości 51 kalibrów . Charakteryzuje ją energia kinetyczna o 50 proc. większa w porównaniu do dotychczas wykorzystywanej Rh-120 o długości 55 kalibrów. Dziennikarz WP Tech Przemysław Juraszek wyjaśnił, że jest to konstrukcja, która "rozniesie na strzępy każdy czołg świata" .

W kontekście parametrów ochronnych KF51 Panther, podkreślić należy obecność trzech warstw ochrony: pasywnej, reaktywnej i aktywnej . Producent zadbał o ochronę przed bronią kinetyczną oraz przeciwpancernymi pociskami kierowanymi – to rola systemu Active Protection System (APS).

Do obsługi tej nowoczesnej maszyny na polu bitwy ma wystarczyć załoga składająca się z trzech osób. Liczba ta zwiększa się natomiast do czterech, jeśli w czołgu przewidziano obecność operatora do obsługi wspierających maszynę bezzałogowców (amunicji krążącej).