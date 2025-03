Interfejs człowiek-maszyna. Primordial Labs pokazuje rewolucję

Primordial Labs współpracuje US Army, dostarczając licencje Anura do testów w jednostkach wojskowych. Firma ma kontrakty z czterema biurami programowymi i pięcioma producentami sprzętu, co pokazuje rosnące zainteresowanie technologią.

Anura działa na różnych platformach, w tym na dronach Skydio i Teal Drones. System jest elastyczny i może być zintegrowany z różnymi systemami, co czyni go uniwersalnym narzędziem dla wojska. Primordial Labs planuje dalsze eksperymenty z US Army, w tym udział w mającym sie odbyt w kwietniu eksperymencie US Army "Expeditionary Warrior Experiment".