Firma Intuitive Machines znów leci na Księżyc. Będzie szukać wody

Lądownik Athena również będzie szukał lodu, ale z powierzchni Srebrnego Globu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lądownik osiądzie w pobliżu południowego bieguna Księżyca 6 marca.

Firma Intuitive Machines otrzymała kontrakt od NASA na umieszczenie na powierzchni Księżyca ładunków dostarczonych przez agencję. Kontrakt przyznano w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS), który jest skierowany do prywatnych przedsiębiorstw i ma na celu opracowanie technologii potrzebnych do lądowania na Srebrnym Globie. Zamierzeniem programu CLPS jest pobudzenie rozwoju prywatnego sektora kosmicznego w USA. Wykorzystanie komercyjnych możliwości ma umożliwić częstszy i niedrogi dostęp do powierzchni Księżyca. Program ten wpisuje się też w trend w kierunku partnerstwa publiczno-prywatnego w celu eksploracji kosmosu.

To druga misja księżycowa firmy Intuitive Machines. 23 lutego ubiegłego roku lądownik Odyseusz wylądował na powierzchni Księżyca. Amerykańska firma przeszła tym samym do historii jako pierwsza, której udało się posadzić lądownik na naszym naturalnym satelicie, w pobliżu jego południowego bieguna.

Kolejna misja księżycowa prywatnej firmy

Athena oraz Lunar Trailblazer poleciały w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Około 9 minut po starcie pierwszy stopień rakiety powrócił na Ziemię. Drugi wraz z ładunkiem poleciał dalej. Po kolejnych prawie 40 minutach od drugiego stopnia rakiety oddzielił się lądownik Athena, a chwilę później Lunar Trailblazer.

Athena przenosi 10 instrumentów naukowych NASA, z których część jest zaprojektowana specjalnie do poszukiwania śladów lodu wodnego. Lunar Trailblazer także będzie szukał lodu, ale z orbity. Misja Atheny skoncentruje się na poszukiwaniach lodu wodnego i innych zasobów w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Lądownik przenosi w trzewiach dwa pojazdy. Pierwszy to miniaturowy łazik o nazwie MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform), który został zbudowany przez firmę Lunar Outpost z Kolorado. Drugi to "skoczek" Grace opracowany przez Intuitive Machines, który będzie eksplorował region wokół miejsca lądowania za pomocą serii skoków.

Podczas pierwszej misji Intuitive Machines, lądownik leciał zbyt szybko i w trakcie lądowania złamał jedną z nóg, co spowodowało, że przewrócił się na bok. W rezultacie została zablokowana antena statku, uniemożliwiając transmisję części danych. – Mamy nadzieję, że tym razem wylądujemy w dokładniejszej pozycji – powiedział Trent Martin z Intuitive Machines przed startem.

Athena kieruje się w stronę regionu Mons Mouton na Księżycu, oddalonego o około 160 kilometrów od południowego bieguna, gdzie, jak twierdzą uczeni, znajdują się spore pokłady lodu wodnego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lądownik osiądzie na Srebrnym Globie 6 marca. Na powierzchni Księżyca ma prowadzić prace przez 10 dni.

Athena i Lunar Trailblazer

Wśród instrumentów naukowych zamontowanych na lądowniku Athena znajduą się TRIDENT (Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain) oraz MSolo (Mass Spectrometer observing lunar operations). Pierwszy z nich to zaawansowana wiertarka, której zadaniem będzie wydobycie próbek spod powierzchni, z głębokości do jednego metra. Drugi to spektrometr masowy, który przeanalizuje próbki pod kątem związków takich jak woda i dwutlenek węgla.

"Skoczek" Grace będzie miał za zadanie eksplorację stale zacienionych kraterów w pobliżu miejsca lądowania. Gdy Grace znajdzie się wewnątrz krateru, mogą wystąpić problemy z komunikacją. Ale łazik MAPP zapewni system komunikacji. Łazik będzie testował m.in. Lunar Surface Communications System (LSCS).

Athena będzie także spełniać rolę reflektorów na pasie startowym, które pomagają naprowadzać lądujące samoloty. Lądownik jest wyposażony w Laser Retro-Reflector Array. To osiem luster przymocowanych do lądownika, które będą odbijać wiązki laserów, aby umożliwić dokładniejsze określenie położenia dla orbitujących i zbliżających się statków kosmicznych.

Lunar Trailblazer trafi na orbitę księżycową, skąd będzie skanować powierzchnie Księżyca i szukać lodu wodnego. Dane z sondy NASA będą uzupełnieniem informacji zebranych z powierzchni przez lądownik Athena.

Athena ora Lunar Trailblazer nie są same w drodze na Księżyc. W kierunku Srebnrego Globu podążają dwie misje wyniesione w styczniu tego roku. To lądownik Blue Ghost firmy Firefly Aeorspace oraz japoński lądownik Resilience firmy iSpace Technologies Inc. Lądwonik Blue Ghost za kilka dni ma podjąć próbę lądowania.