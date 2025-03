Niebezpieczne manewry Rosjan. Francuzi pokazali, co zrobili

Ministerstwo Obrony Francji potwierdziło, że manewry Su-35 były celowe i mogły prowadzić do utraty kontroli nad dronem. Jak zaznacza Defense Romania, takie działania Rosji mają na celu ograniczenie swobody ruchu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, co jest częścią szerszej strategii Moskwy.

Warto przypomnieć, że wschodnia część Morza Śródziemnego jest kluczowym obszarem strategicznym, gdzie ścierają się interesy wielu państw, w tym Rosji, USA i Francji. Rosja, posiadająca bazę w Syrii, intensyfikuje swoją obecność, co prowadzi do wzrostu napięć z Zachodem.

MQ-9 Reaper to amerykański bezzałogowy aparat latający (UCAV – unmanned combat aerial vehicle) produkowany przez firmę General Atomics Aeronautical Systems. Jest to maszyna klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), co oznacza zdolność do operowania na średnich wysokościach przez długi czas. Reaper został zaprojektowany jako następca wcześniejszego modelu MQ-1 Predator, oferując znacznie lepsze osiągi i możliwości bojowe.