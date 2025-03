Czeska STV Group potroi produkcję amunicji. Duża pomoc dla Ukrainy

Czeska firma STV Group ogłosiła plany zwiększenia produkcji amunicji 155 mm do 300 tys. sztuk rocznie od 2026 roku. Co więcej, jeszcze w marcu 2025 roku ruszy druga linia produkcyjna zwiększająca wolumen pocisków do 200 tys. sztuk rocznie. Jest to znaczący wzrost z obecnego wolumenu mieszczącego się w zakresie 56-150 tys. pocisków rocznie.