Rumunia kupi 150 transporterów opancerzonych Piranha V

Przed kilkoma dniami Bukareszt rozpoczął formalnie drugi etap pozyskiwania Forţele Terestre Române (rumuńskich wojsk lądowych) transporterów opancerzonych Piranha V w różnych odmianach. Ministerstwo obrony zwróciło się do parlamentu z wnioskiem o rozpoczęcie procedury udzielania zamówień na zakup 150 wozów za około 650 milionów dolarów. Podczas wspólnego posiedzenia stałego prezydium parlamentu podjęto decyzję o przekazaniu wniosku ministerstwa obrony do odpowiedniej komisji w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

Jeśli zamówienie zostanie zrealizowane – do czego długa droga – tamtejsze siły zbrojne będą mieć łącznie 377 pojazdów z rodziny Piranha V. Bukareszt zakłada, że pozyskanie Piranhi V pozwoli na zastąpienie w linii zdecydowanej większości przestarzałych transporterów opancerzonych rodziny TAB-71/77. W 2018 r. Rumunia bowiem zakupiła 227 wozów w różnych konfiguracjach.

Przyszła umowa nie tylko poprawi kwestię sprzętową, ale też – zdaniem ministra obrony Angela Tilvara – zapewni wsparcie logistyczne i związany z tym specjalistyczny sprzęt szkoleniowy pozwalające na uzupełnienie jednostek podległych ministerstwu obrony. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy CN ROMARM SA – oddziałem Societatea Uzina Mecanică Bucureşti SA – a amerykańskim producentem broni General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH transportery opancerzone będą produkowane w Rumunii.

Kontrakt na dostawę 227 transporterów Piranha V w sześciu odmianach – bazowej, moździerza samobieżnego Spear MK2 kalibru 120 milimetrów, wozu dowodzenia, rozpoznawczej, ewakuacji medycznej i zabezpieczenia technicznego – podpisano 12 stycznia 2018 roku. Zakup ten kosztował Rumunów ok. 895 milionów euro (3,73 miliarda złotych). Pierwsze sztuki zaczęły trafiać do odbiorcy w październiku 2020 r. Z 36 sztuk 26 wyprodukowano w zakładach producenta w szwajcarskim Kreuzlingen przekazano na terenie Zakładów Mechanicznych Bukareszt (Uzina Mecanică Bucureşti), dziesięć zaś powstało lokalnie.

Miesiąc później na poligonie Getica odbyły się pierwsze próby ogniowe trzech egzemplarzy uzbrojonych w wieże bezzałogowe UT30MK2. Wziął w nich również jeden pojazd uzbrojony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Elbit Systems Overhead (ORCWS) uzbrojony w pojedynczy 12,7-milimetrowy karabin maszynowy M2A1 i urządzenia optoelektroniczne.

Program pozyskania Piranhi V nie był bezproblemowy, gdyż zanotował dwudziestomiesięczne opóźnienie. Stały za tym przedłużające się testy wieży bezzałogowej UT30 MK2 uzbrojonej w 30-milimetrową armatę automatyczną Mk 44 Bushmaster II sprzężoną z karabinem maszynowym kalibru 7,62 milimetrów. Pokłosiem tych problemów stały się kłopoty z integracją lokalnego systemu łączności z pojazdami i transferem technologii. Gdy czara goryczy się przelała, na amerykański koncern GDLS nałożono karę umowną w kwocie 8,5 mln euro za opóźnienia w dostawach transporterów. Koniec końców dostawy stały się faktem.

Pojazdy trafiły do 26. batalionu piechoty Neagoe Basarab, określanej przydomkiem "Czerwone Skorpiony" z koszarami w Krajowej w południowo-zachodniej Rumunii. Batalion pozostaje w dyspozycji wielonarodowej brygady Multinational Brigade South-East. Na koniec 2022 roku na wyposażeniu wojsk lądowych znajdowały się 94 wozy. Piranha V z pewnością będzie znacznym skokiem jakościowym w porównaniu do używanych kołowych transporterów opancerzonych TAB-71 (BTR-60 zmodyfikowane zgodnie w wymaganiami i produkowane na licencji), TAB-77 (licencyjna odmiana sowieckiego BTR-a-70) i pojazdów B33 Zimbru. W linii i magazynach może pozostawać nawet kilkaset sztuk. Do tego Rumunia używa Piranhe IIIC, które służą żołnierzom na misjach zagranicznych.

309 pojazdów tego typu zamówiła w styczniu 2016 roku duńska agencja zakupów wojskowych DALO (Defence Acquisition and Logistics Organizations). Do dowództwa wojsk lądowych (Hæren) trafiły w kwietniu 2019 roku. W przypadku egzemplarzy wykorzystywanych przez żołnierzy Hæren szczególnie ciekawie prezentuje się 15 pojazdów ze 120-milimetrowymi moździerzami automatycznymi A3MS (Advanced Automated Autonomous Mortar System), opracowanymi przez austriacką spółkę ESLAIT’s (ESL Advanced Information Technology’s). Poza tym do służby trafiają standardowe konfiguracje, znane z przetargu rumuńskiego.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Duńczycy zamówili 309 pojazdów w kilku odmianach

Mowag Piranha V to wóz opracowany przez szwajcarski koncern GDELS.W wariancie transportera piechoty załogę stanowi trzech żołnierzy, a do przedziału desantu może zmieścić się maksymalnie dziesięciu żołnierzy z wyposażeniem indywidualnym. Pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą 30 ton oraz 8 m długości, 2,99 m szerokości i 2,34 m wysokości. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym MTU Scania 6V199 TE21 o mocy 580 KM sprzężonym ze skrzynią biegó ZF 7HP902S. Dzięki temu może się rozpędzić do 100 km/h po drodze utwardzonej i brodzić w wodzie z prędkością 10 km/h.

Z pełnym zapasem paliwa może przejechać około 800 kilometrów (według niektórych źródeł nawet 1000). Może pokonać pionowe przeszkody terenowe o wysokości 0,75 m, wzniesienia o nachyleniu podłużnym 60% i poprzecznym 40%, rowy o szerokości 2 m oraz brodzić w rzekach o głębokości do 1,5 m.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Ejército de Tierra Dragón dla hiszpańskich wojsk lądowych to odmiana Mowag Piranha V, ale po wielu zmianach na życzenie użytkownika

Uzbrojenie i wyposażenie zależy od wersji i nałożonych zadań. W wersji transportera opancerzonego uzbrojenie zabudowane jest dwojako. Z jednej strony może być to zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, za drugiej zaś – obrotowa i otwartej od góry załogowa wieżyczka. W tych modułach mogą się znaleźć wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, granatnik automatyczny kalibru 40 mm lub wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW.

Poziom osłonności balistycznej odpowiada poziomowi IV według NATO-wskiej normy STANAG 4569. Na liczby bezwzględne przekłada się to w ten sposób, że pojazd jest chroniony dookólnie przed pociskami 14,5 milimetra i 23 milimetry od frontu. Kadłub pojazdu jest odporny na wybuchy ładunku zawierającego 10 kilogramów trotylu. Dopancerzenie pozwala na zwiększenie osłonności do poziomu V według STANAG 4569. Dzięki temu pojazd jest dookólnie chroniony przed penetracją pocisków do kalibru 25 milimetrów. Pojazd Piranha V może być transportowany w ładowni samolotu Airbus A400M.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Wikimedia Commons B33 Zimbru to licencyjna wersja sowieckiego transportera BTR-80

Mowag Piranha V jest też bazą dla hiszpańskich Dragónów, ale w ich przypadku nacjonalizacja jest na poziomie 64%. Dragón ma 8 m długości, 2,34 m wysokości, 2,99 m szerokości, a masa może sięgnąć nawet 33 t. W wariancie transportera piechoty może przewozić maksymalnie jedenastu żołnierzy (3 członków załogi i 8 piechurów). Ma podobne osiągi i wymiary, co wersja rumuńska. Różni się jednak układem napędowym. W miejsce oryginalnego silnika zamontowano mocniejszym o mocy 724 KM (40 kW) DC13 szwedzkiej Scanii sparowany z 24-biegową SW624 hiszpańskiej firmy Sapa, używaną wcześniej w bojowym wozie piechoty Pizarro.

W pierwszej transzy 219 pojazdów powstanie w wersji kbwp i otrzyma bezzałogowe wieże Guardian 30 rodzimej spółkę Escribano Mechanical & Engineering SL. 40 z nich uzbrojonych będzie w wyrzutnie ppk Spike LR. Część pojazdów w wersji bojowej zintegrowanych zostanie z załogowymi wieżami Hitfist 30 z 30-mm armatą (z możliwością wymiany na 40-milimetrową armatę. Ponad 100 pojazdów będzie wyposażonych w lekkie zsmu, np. Guardian 2.0 lub Samson.