Irlandia boi się Rosji. Po raz pierwszy od 50 lat chce kupić odrzutowce bojowe

Irlandia - na co zwraca uwagę opublikowana w 2015 Biała Księga Obrony (dokument z analizami irlandzkich możliwości i zaleceniami co do przyszłych działań) - nie ma własnych zdolności do przechwytywania samolotów naruszających jej przestrzeń powietrzną, ale nawet do ich wykrywania ze względu na brak odpowiednich radarów.