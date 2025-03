Ukraiński pilot nagrał film. Zwrócił się do USA

Co warte podkreślenia, myśliwce F-16 są przekazywane Ukrainie przez tzw. koalicję lotniczą, w której skład wchodzą państwa europejskie. Stany Zjednoczone musiały jednak wyrazić na to zgodę, podobnie jak w przypadku innego sprzętu wyprodukowanego za oceanem.

Prym wiodą Holandia oraz Dania, która dostarczyła Ukrainie już 12 z 19 obiecanych myśliwców F-16 . Problemy z transferem F-16 na front napotkali za to Belgowie, którzy zadeklarowali gotowość przekazania Ukrainie 30 sztuk F-16, ale w lutym poinformowali, że stanie się to najwcześniej dopiero pod koniec roku.

Produkowane przez Lockheed Martin myśliwce F-16 są w stanie osiągać prędkość do ok. 2200 km/h i operować na wysokościach do 15 km. Przekazane Ukrainie egzemplarze F to zmodyfikowane warianty F-16A/B MLU (Mid-Life Update). Są wyposażone w ulepszone radary i przystosowane do współpracy z pociskami AIM-120 AMRAAM o zasięgu ok. 100 km.