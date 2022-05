Rumunia podjęła decyzję. Przywraca do służby samoloty MiG-21

Jak informuje Zespół Badań i Analiz Militarnych, wstrzymanie lotów MiG-21 LanceR było związane z katastrofą, do której doszło 2 marca oraz awaryjnym lądowaniem innej maszyny z tej floty w dniu 12 kwietnia. Niedawno rumuński resort obrony przekazał, że myśliwce zostaną przywrócone do służby, przy czym po 15 maja 2023 r. nastąpi wycofanie ich z eksploatacji. Wyjaśniamy, co to za maszyny i jakimi dysponują możliwościami.