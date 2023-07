Już szykują się do startu. Jeszcze w tym roku dotrą nad Morze Czarne

Rumunia wejdzie w posiadanie 32 myśliwców F-16 wycofywanych ze służby w Norwegii. Zgodę na transfer wydały już Stany Zjednoczone, o czym informowaliśmy na naszych łamach . Bez tego transakcja nie doszłaby do skutku, ponieważ są to myśliwce amerykańskiej produkcji i zielone światło z Waszyngtonu jest wymagane.

Nie tylko na zakup, ale też na planowane modernizacje. Angel Tilvar dodał, że odbędą się one już w Rumunii. Tamtejsze władze nie pierwszy raz zabiegają o zaangażowanie rodzimego przemysłu. To jeden z ważniejszych punktów branych pod uwagę np. przy kontrakcie dotyczącym lekkich taktycznych pojazdów opancerzonych .

Ze słów rumuńskiego ministra wynika, że 32 myśliwce F-16 pozyskane z Norwegii utworzą dwie eskadry. Dołączą one do pierwszej eskadry składającej się z 17 tego typu samolotów, które Rumunia zakupiła już wcześniej z Portugalii. Tamtejsze władze planują eksploatować F-16 przez co najmniej 10 lat. Będzie to tzw. okres przejściowy. Docelowo Rumunia planuje przejść na myśliwce F-35. Już F-16 są jednak istotne, ponieważ pozwalają na odejście od długo stanowiących podstawę rumuńskich sił powietrznych radzieckich MiG-21.