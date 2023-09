Nowe samoloty bojowe dla Polski. MON ujawnia: chcemy kupić jeszcze dwie eskadry

Ta lakoniczna wypowiedź zawiera wskazówkę co do ilości i rodzaju samolotów, jakie mogą leżeć w kręgu zainteresowania MON-u.

160 maszyn bojowych to 10 eskadr, a gdy zsumujemy samoloty obecnie eksploatowane i już zamówione, i odejmiemy wycofywane stopniowo Su-22 i MiG-i 29 okaże się, że polskie lotnictwo wojskowe dysponuje lub w nieodległej przyszłości będzie dysponować 128 samolotami bojowymi. To osiem eskadr.

F-15EX Eagle II to – mimo starej konstrukcji – nowoczesny samolot o wielu zaletach, jednak jego zakup przez Polskę wiązałby się z wprowadzeniem do służby kolejnego, czwartego typu maszyny bojowej. Podnosi to koszty obsługi i szkolenia (choć z podobną, niekorzystną sytuacją mamy do czynienia w przypadku floty polskich śmigłowców wojskowych).