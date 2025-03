Żołnierze rozpoczęli szkolenia. Pierwsze takie zajęcia

Do tej pory kursanci szkolili się na starszych typach amerykańskich Abramsów. Teraz natomiast - w poznańskiej Akademii Abrams - rozpoczynają zajęcia z udziałem najnowszej wersji M1A2SEPv3. Jak wyjaśnia Polska Zbrojna, kursy są przeznaczone i dla załóg (OPNET), i specjalistów, którzy zajmują się obsługą techniczną czołgu (FMNET).

W poznańskiej akademii szkolą się czołgiści, którzy wcześniej ukończyli szkolenia na czołgach Abrams w wersji M1A2SEPv2 (są to m.in. wojskowi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej). W trakcie sześciotygodniowego kursu czołgiści zapoznają się z różnicami między obydwoma wersjami czołgu. Mowa przede wszystkim o poznaniu elementów systemu kierowania ogniem czy zmodernizowanych podzespołów podstawowych układów Abramsa - włącznie z jednostką napędową.

Ponadto w Poznaniu ruszy wkrótce pierwsze szkolenie prowadzone w pełni samodzielnie przez polskich specjalistów. Będą oni szkolić się na wersji M1A1, z której to od niedawna korzysta polska armia.

Wspomniane Abramsy M1A2SEPv3 to konstrukcje wyposażone w działo gładkolufowe kal. 120 mm M256. Jest ono przystosowane do użycia amunicji programowalnej. Dodatkowo czołgi te zawierają wiele nowoczesnych technologii, takich jak zaawansowany system kierowania ogniem z funkcją termowizji, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia CROWS oraz pomocniczą jednostkę napędową (APU). Napęd główny tych czołgów stanowi silnik Honeywell AGT1500C. M1A2SEPv3, będące najnowocześniejszymi czołgami amerykańskimi, są również kompatybilne z myśliwcami F-16 i F-35, które Polska również planuje wprowadzić do swojego arsenału.