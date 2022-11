Amunicja artyleryjska dla Ukrainy. Pomoc nadejdzie z Półwyspu Koreańskiego

Regularne dostawy amunicji dla Ukrainy powodują więc regularne drenowanie zapasów państw NATO nawet z bardzo starych pocisków z lat 60. XX wieku. Amerykanie przyznali, że ich zapasy amunicji w sierpniu spadły do poziomu, który zaniepokoił Pentagon. Z tego powodu poszukiwane są inne źródła amunicji w państwach, które z różnych względów oficjalnie zobowiązały się do niewysyłania śmiercionośnego wsparcia wojskowego do Ukrainy.