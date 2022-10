USA szukają AK-74. Nikt nie wie, dlaczego

AK-74 to rosyjski karabinek automatyczny produkowany od 1976 r. W działaniach bojowych użyto go po raz pierwszy w 1979 r., gdy Sowieci wkroczyli do Afganistanu. W broni stosuje się amunicji kal. 5,45 × 39 mm, której prędkość początkowa sięga 900 m/s. Załadowany karabinek waży ok. 3,6 kg.