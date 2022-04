Niemieckie nowości w Ukrainie. Na froncie pojawiły się granatniki RGW90

Granatniki z rodziny RGW90 zostały zamówione przez Ukrainę bezpośrednio u producenta Dynamit Nobel Defense (DND). Pierwsza partia obejmowała 2650 granatników i jak widać, zostały one rozdysponowane wśród ukraińskich żołnierzy. Niestety część uzbrojenia mogło zostać przejęte przez Rosjan jak na poniższych zdjęciach z okolic Charkowa. Widzimy tutaj dwa granatniki RGW90 (jeden wystrzelony) oraz uszkodzoną wyrzutnię NLAW .

Rodzina granatników RGW jest pokłosiem analizy doświadczeń użytkowników starszych granatników Panzerfaust 3 oraz innych rodzajów uzbrojenia przystosowanego do niszczenia fortyfikacji. Granatniki z rodziny RGW są bronią jednorazową , gdzie tylko opcjonalny moduł celowniczy Dynarange jest zabierany. Oczywiście wszystkie mają możliwość odpalenia z pomieszczeń o powierzchni około 8 m kwadratowych.

Wedle informacji od DND granatniki jednorazowe są o około 30 proc. tańsze w eksploatacji w stosunku do wielorazowych oraz znacznie lżejsze. Przykładowo RGW 110 waży blisko 10 kg gdy Panzerfaust 3 wykorzystujący tę samą głowicę to około 3 kg więcej.

Panzerfaust-3 IT wraz z odpiętym modułem celowniczym na tle nowszego jednorazowego granatnika bezodrzutowego RGW-90 HH.

Granatniki RGW90 charakteryzują kalibrem 90 mm oraz masą od 7,5 kg do 9,2 kg w zależności od wersji. Granatnik występuje w wariacie z wielozadaniową głowicą typu HEAT/HESH (HH) mogącą przepalić ponad 500 stali bądź trzywarstwowy ceglany mur, w wersji HEAT/HESH -Tandem (HH-T) mogącej przepalić ponad 600 stali za pancerzem reaktywnym oraz w wersji ASM dedykowanej niszczeniu fortyfikacji mogącej też wybić w ścianie przejście dla żołnierza.

Zasięg granatnika to około 500 lub 600 m nie licząc wersji LRMP, która może być skuteczna nawet na dystansie 1,2 km. Starczy więc do walki w terenie zabudowanym, a wersja RGW90 HH-T poradzi sobie ze wszystkimi czołgami, na jakie Ukraińcy mogą się natknąć. Warto zaznaczyć, że w maju do Ukrainy dotrze kolejna partia 2450 granatników.