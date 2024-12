Północnokoreański sposób na drony. Jedna funkcja to pewna śmierć

Wspomniane drony "Baba Jaga" to komercyjne bezzałogowce rolnicze lub przemysłowe mogące wznieść się na pułap nawet do trzech kilometrów, przenosząc przy tym ładunek o masie 20-30 kg. Służą one nie tylko do bombardowania Rosjan przy pomocy pocisków moździerzowych (czasem nawet kierowanych za pomocą wiązki lasera), ale także do innych zadań. Poza przeprowadzaniem rozpoznania są też używane jako wzmacniacze sygnału dla innych dronów, latających terminali Starlink, podkładania min czy do transportowania robo-psów.