Absolutna dominacja Ukraińców. Rosyjski sprzęt był bez szans

O sukcesie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej informuje m.in. profil Ukraine Battle Map na platformie X, który wylicza ostatnie straty poniesione przez Rosjan podczas ostrzału Ukrainy. Jak pokazują statystyki udostępnione przez wojska Ukraińców, zmasowany atak m.in. na Charków (we wschodniej Ukrainie) nie przebiegł po myśli Rosjan. Armia obrońców zestrzeliła bowiem większość pocisków, których agresor użył do ataku.

Choć dane świadczą o tym, że ukraińska obrona radzi sobie bardzo dobrze z eliminowaniem zagrożeń ze strony Rosjan, warto podkreślić, że agresor w ostatnim czasie zmienił taktykę i prowadzi coraz to bardziej zmasowane ostrzały . Rosja wykorzystuje do tego wiele pocisków i dronów, aby przełamać ukraińską obronę przeciwlotniczą. Dość wspomnieć, że na skutek ostatnich ataków również Wojsko Polskie było zmuszone poderwać myśliwce.

Na największą uwagę w liście strat poniesionych przez Rosjan w atakach z ostatnich dni zasługują dwie zestrzelone rakiety Ch-101. Wynika to z faktu, iż jest to jedna z najnowszych konstrukcji pozostających w rosyjskiej armii. Ch-101 powstał jako pocisk trudny do wykrycia (zdolności stealth). Waży 2,4 t, zaś jego długość wynosi ok. 7,4 m. Wystrzelony pocisk tego typu może poruszać się z prędkością sięgającą 1 tys. km/h, zaś niewątpliwą jego zaletą jest donośność na poziomie nawet 4,5 tys. km.