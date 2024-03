Brytyjczycy przetestowali laser DragonFire. Oto dlaczego będzie rewolucją

Badania dotyczące broni laserowej są intensywnie prowadzone w wielu państwach świata i Wielka Brytania również stara się nie odstawać od m.in. USA bądź Niemiec w tym zakresie. Zestrzelanie latającego celu to bardzo duży krok milowy w rozwoju brytyjskiego systemu, który będzie stanowił idealne uzupełnienie dla rakietowych systemów przeciwlotniczych.

Jest to poziom niedostępny dla żadnej broni lufowej oraz co ważniejsze koszt zestrzelenia jednego celu ma wynosić zaledwie 10 funtów, co również jest nieporównywalnie tańsze od serii pocisków odłamkowych lub nawet kilku pocisków programowalnych wystrzelonych z klasycznych armat przeciwlotniczych.