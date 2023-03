DualShock 4 v2 na wojnie. Ukraińcy sparowali go z karabinem maszynowym NSW

Ukraińcy co już wiele razy opisywaliśmy, mają ogromne pokłady kreatywności w improwizacji skutecznego sprzętu ułatwiającego eliminację Rosjan przy minimalizacji zagrożenia dla własnych żołnierzy. Najbardziej widoczne jest to w przypadku wykorzystania komercyjnych dronów w charakterze bombowców zrzucających granaty czy w postaci improwizowanej amunicji krążącej w wariancie przeciwpiechotnym lub nawet przeciwpancernym.

Podobnie jest w przypadku ukraińskiej wieżyczki, tylko jej konstrukcja jest solidniejsza i w charakterze kontrolera jest wykorzystywany bezprzewodowy pad DualShock 4 v2 od PlayStation. Cóż w tym przypadku pad jest wykorzystywany nie do eliminacji wirtualnych przeciwników np. w The Last of Us tylko do obrony przed hordami Rosjan szturmujących ukraińskie okopy czasem wyłącznie za pomocą karabinków systemu AK i łopat.