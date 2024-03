Ukraiński atak na lotnisko Belbek. Rzeź oficerów po raz drugi

Jest to można rzecz powtórka ataku z lutego 2024 r. kiedy to w uderzeniu na punkt dowodzenia rosyjskiego 38 Pułku Myśliwskiego oraz radiowe dowództwo całego lotnictwa Floty Czarnomorskiej zginał dowódca wraz z kadrą oficerską. Tym razem jednak liczba ofiar jest znacznie wyższa, co jest ogromnym problemem dla Rosjan, ponieważ doświadczonej kadry oficerskiej nie można łatwo i szybko zastąpić.