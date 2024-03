Flota Czarnomorska coraz mniejsza. Rosja straciła dwie gdańskie Ropuchy

Okręty desantowe Yamal i Azov zostały trafione pociskami manewrującymi Storm Shadow w nocy z 23 na 24 marca 2024 r. Najpewniej jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych ataków , okręty są bezpowrotną stratą, co sprawia, że w rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej zostaną aktywne tylko trzy jednostki projektu 775: Orsk, Korolev i "Nikolai Filchenkov.

Okręty przebywały w sewastopolskim porcie, co nie jest nowością, ponieważ Rosjanie wykorzystują te okręty do transportu czołgów, amunicji i pocisków balistycznych pochodzących z Korei Północnej. Robią to, ponieważ przepustowość mostu krymskiego bywa niewystarczająca.