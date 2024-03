Rosja poderwała myśliwiec. Poleciał nad Morze Czarne

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że we wtorek 5 marca myśliwiec Su-27 należący do Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej eskortował nad Morzem Czarnym samolot E-3 Sentry i dwa Rafale należące do armii francuskiej – podaje portal Defense Romania.

Rosyjskie środki kontroli powietrznej miały w miniony wtorek wykryć trzy cele zmierzające w kierunku Federacji Rosyjskiej. Rosjanie poinformowali, że w celu "zapobieżenia naruszania granicy powietrznej wzniesiono w powietrze myśliwiec Su-27" – czytamy. Agencja Tass dodała ponadto, że zidentyfikowanymi celami okazał się samolot wczesnego ostrzegania E-3 Sentry oraz dwa myśliwce Rafale. Maszyny miały należeć do francuskich sił powietrznych i po zbliżeniu się rosyjskiej maszyny, zmieniły kurs, a następnie oddaliły się od rosyjskiej granicy.

Defense Romania zauważa, że przechwycone przez Rosjan 5 marca samoloty mogły przybyć dzień wcześniej do 86. bazy lotniczej Borcea w Rumunii. Francuzi mają tam prowadzić wspólne manewry i symulować przechwycenia wrogich jednostek wraz z rumuńskimi i tureckimi F-16.

Incydent nad Morzem Czarnym. Rosja poderwała Su-27

Wykorzystany przez armię Federacji Rosyjskiej myśliwiec przychwytujący Su-27 to maszyna produkowana od 1980 r., nad którą prace rozpoczęto w latach 70. ubiegłego wieku. Produkcję Su-27 kontynuowano aż do 2019 r.

Napęd tych konstrukcji, za które odpowiada Suchoj, odpowiadają dwa silniki turbowentylatorowe dwuprzepływowe Saturn Liulka AŁ-31F o ciągu 75,5 kN każdy. Rozpiętość skrzydeł Su-27 to niespełna 15 m, z kolei jego długość całkowita sięga ponad 21,5 m. Ważący ok. 16,4 t samolot może przenosić maksymalnie 6 t uzbrojenia na 10 węzłach – może się na nich znaleźć szereg kierowanych pocisków rakietowych (np. R-27R, R-73 lub R-60). Ponadto uzbrojeniem rosyjskiego myśliwca jest jedno działko GSz-31-1 kal. 30 mm.

Maksymalna prędkość osiągana przez tę konstrukcję sięga ok. 1,3 Ma, czyli 1350 km/h na poziomie morza oraz nawet 2,3 Ma (2450 km/h) na dużych wysokościach. Pułap taktyczny Su-27 to 17,5 km, a jego zasięg to z kolei 3750 km.

Przechwycone zaś maszyny należące do Francuzów to Boeing E-3 Sentry, czyli samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, który przy użyciu radaru panoramicznego AN/APY-1 i radiowego systemu identyfikacji swój-obcy INF/TADIL C pozwala wykrywać wszelkie obiekty znajdujące się w powietrzu w zasięgu niemal 400 km.

Kolejne dwie maszyny przechwycone przez Su-27 to myśliwce Dassault Rafale, czyli wielozadaniowe myśliwce produkowane od końca lat 90. ubiegłego wieku. Nadające się do wszystkich zadań maszyny poruszają się z prędkością ponad 1,8 Ma (2130 km/h) i pracują na pułapie 16,8 km. Mogą przenosić pociski powietrze-powietrze MBDA MICA IR/EM, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, powietrze-ziemia MBDA Apache, SCALP EG, AM 39 Exocet etc.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski