Ukraiński atak na lotnisko Belbek. Dekapitacja 38. Pułku Myśliwskiego

Jak podaje portal Defense Express celem był punkt dowodzenia rosyjskiego 38 Pułku Myśliwskiego oraz radiowe dowództwa całego lotnictwa Floty Czarnomorskiej. Najprawdopodobniej celów było więcej, ponieważ wiadomo o przynajmniej dwóch zniszczonych samolotach Su-27 i jednym Su-30. Do przeprowadzenia ataku wykorzystano pociski manewrujące Storm Shadow idealnie nadające się do atakowania celów ufortyfikowanych zakopanych w ziemi.

Jednakże nie wszystkie zdołały się przebić przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, ponieważ cztery z siedmiu zostały zestrzelone, ale pozostałe trzy poraziły cele. Obecne doniesienia mówią o przynajmniej dziesięciu zabitych żołnierzach (najpewniej wyższych oficerach), z czego jeden był dowódcą 38 Pułku Myśliwskiego, co jest dla Rosjan bardzo dużą stratą.

Koncern MBDA jest producentem pocisków Storm Shadow / SCALP, które są wytwarzane od początku XXI wieku. Pociski te mają zasięg 500 km dla krajów, które je produkują, a dla klientów eksportowych zasięg wynosi 300 km. Jest to wynik ograniczeń nałożonych przez Reżim Kontroli Technologii Rakietowych.

Wykonane w technologii stealth pociski Storm Shadow / SCALP są wyposażone w silnik turboodrzutowy zapewniający prędkość poddźwiękową (0,8-0,9 Ma) i są przystosowane do odpalania z samolotów. Te jednak muszą być zdolne do przenoszenia na swoich pylonach pocisków o masie 1,3 tony, z czego aż 450 kg stanowi głowica bojowa BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge).

Kilkaset potężnych bomb trafi do Ukrainy. Są lepsze od amerykańskich JDAM

Głowica bojowa BROACH jest wielofunkcyjna i składa się z dwóch części. Pierwsza część to mały ładunek kumulacyjny, który odsłania cel, na przykład z ziemi, lub uszkadza jego zewnętrzną strukturę. Druga część to głowica penetrująca, która detonuje z opóźnieniem do 240 ms. Opóźnienie detonacji jest ustawiane w zapalniku Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) jeszcze przed startem pocisku. Głowica może działać w kilku trybach: