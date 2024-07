Mocarstwo zainteresowane bronią z Polski. Zauważyli, że sieje postrach w Ukrainie

Warmate to lekki dron Grupy WB o masie 5,3 kg i rozpiętości skrzydeł 1,6 m mogący przebywać w powietrzu przez 30 minut. Jego zasięg maksymalny to ok. 80 km, ale efektywny zasięg operacyjny jest ograniczony do ok. 30 km ze względu na zasięg komunikacji radiowej.