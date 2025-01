Szansę na to ma zwiększać nie tylko wysoka – rzędu Mach 5 i więcej – prędkość i możliwość manewrowania. To cecha odróżniająca współczesną broń hipersoniczną od np. międzykontynentalnych pocisków balistycznych .

Te wprawdzie opadają na cel z bardzo wysoką prędkością ( ponad 20 tys. km/h ), ale poruszają się po przewidywalnej, możliwej do obliczenia krzywej balistycznej, co ułatwia ich zniszczenie.

Concorde osiągał prędkość Mach 2,04 (ok. 2,2 tys. km/h), wznosił się na 18 km, zabierał do 128 pasażerów i pozwalał na loty na dystansie ponad 7 tys. km, co wystarczało do zorganizowania stałych, transatlantyckich połączeń pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.